Будівництво каплиці Святого Миколая Чудотворця за підтримки Української партії «Зелена планета»

Представники української партії «Зелена планета» взяли участь у святковому молебні на закладку каменя в місці будівництва каплиці в честь Святого Миколая Чудотворця у Києво-Святошинському районі.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Владика Павло освятив місце будівництва та дав благословення на початок доброї справи і наголосив на тому, що святого Миколая Чудотворця шанують у всьому світі. «Життя людини – це дар Божий, який ми повинні, у мірі своїх можливостей, розвивати. Ми дякуємо Господу за дивного Угодника Божого, який протягом 17 віків був і є покровителем нашої церкви, країни, народу, кожного громадянина окремо. Ми повинні звернутися до Миколая Чудотворця зі словами молитви, йти його шляхом віри і благочестя, щоб він захистив нас від ворогів видимих та невидимих і попросив у Бога для нас милості, захисту та збереження віри святої», - сказав він.

Вся історія нашого народу пронизана випробуваннями – на зміну одним важким часам приходили інші. Та при цьому українці завжди славились і славляться добротою своєї душі. І хто раз побував на нашій землі, хоче повернутися знову, бо гостинність і традиції, не залишають байдужими. «Ми гордімося своєю країною, її народом, ми знаємо, що на зміну похмурим дням приходить сонце. Не може панувати несправедливість у щирому краї. Підтримати зведення каплиці – для нас велика честь, адже поширення доброго слова, молитви, віри – вкрай важливе у непростий період, це об’єднує людей», - говорить Голова Української партії «Зелена планета» Сергій Орєхов.

Заступник голови Української партії «Зелена планета» Валерій Цибух подякував Наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Владиці Павлу за благословення та наголосив на тому, що будівництво каплиці повинно бути завершене вже за рік. «Наступного року у День святого Миколая Чудотворця, було б добре освятити вже збудовану каплицю. Українців надихає стійкість у православній вірі та захисті Церкви великого угодника Божого Святого Миколая. Сьогодні тут зібралися небайдужі люди заради однієї мети – будувати країну, підтримувати один одного, єднатися і йти вперед», - сказав Валерій Цибух.

У церковному будівництві завжди поєднуються молитва та діяльні зусилля людини. В давнину всі етапи роботи і матеріали освячувалися святою водою з молебнями. «Сучасний ритм життя схожий на круговоріт, у якому далеко не кожен, у силу різних обставин, знаходить час для дійсно важливого та цінного. Люди забувають, що за свої вчинки несуть відповідальність, що зло добром не повернеться, що усі великі справи починаються з малого. Ми раді кожному, хто звертається до нас, бо лише разом можливо досягати прогресу, знаходити вихід зі складних ситуацій і ділити радість», - наголошує Сергій Орєхов.