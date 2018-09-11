Астролог дав прогноз на тиждень: що потрібно й не можна робити 10-17 вересня

11 вересня - ідеальна дата для реалізації масштабних планів.

З 10 по 17 вересня 2018 року розпочнеться суперпотужний аспект між Юпітером і Плутоном на Місяці, який росте, - "аспект мільйонерів".

За словами астролога Влада Росса, з 11 вересня почнеться дуже динамічний і насичений період, коли можуть активно реалізовуватися плани і проекти, створюватися нововведення, передає "Главред".

"На цьому тижні прекрасний взаємозв'язок планет дасть творчу конфігурацію, велику низку важливих пропозицій, які можуть мати "ефект вибуху бомби". Це час найбільш оптимально для того, щоб зареєструвати фірму, відкрити новий бізнес. Слід ловити цей "зірковий час", оскільки будь-яка, навіть дрібна, фірма може перетворитися на величезну корпорацію на зразок Google і Apple. Це буде просто чудовий час, і його не варто втрачати даремно. Крім того, це сприятливий час для великих інвестицій – просто чудовий, кращий не придумаєш. Вдалою також буде покупка автомобіля", - зазначив Росс.

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Експерт зазначив, що цей тиждень - сприятливий і вдалий час для того, щоб організувати нові політичні партії та інші великі структури, а також, щоб влаштовувати страйки.

Астролог додав, що найцікавішою датою цього місяця обіцяє стати 11 вересня.

"Дата 11 вересня у всіх у першу чергу асоціюється з трагічною подією – днем загибелі веж-близнюків у США. Однак саме в цьому році 11 вересня розташування планет на небі буде прекрасним, тому сміливо можна починати в цей день щось масштабне і чудове", - зазначив він.

Єдиний негатив, який, за словами Росса, чекає на нас на цьому тижні - непроста ситуація в любовних справах і сімейних взаєминах.

"9 вересня Венера увійшла в зодіакальний знак Скорпіона, через це можуть почати руйнуватися шлюби. Особливо ті, що вже перебувають на межі розриву, в цей період можуть почати стрімко розсипатися", - сказав експерт.

Він також рекомендував не вступати в шлюб 9-30 вересня, оскільки на такий союз чекатимуть якісь екстремальні ситуації, висока ймовірність вдівства.

Раніше астролог прогнозував, що найцікавішою датою цього місяця обіцяє стати 11 вересня.