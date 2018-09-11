Відомого учасника АТО Ананьєва затримали за підозрою у побитті чоловіка у 2016 році

За даними поліції, Ананьєв у спортзалі в ході конфлікту завдав чоловікові декілька ударів кулаком в обличчя.

У Дніпрі поліція 10 вересня затримала учасника бойових дій на Донбасі, відомого блогера Валерія Ананьєва за підозрою у побитті чоловіка у січні 2016 року.

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Про це УНІАН повідомили у відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. «Подія, яка стосується затримання, відбулась у січні 2016 року. Під час тренування у спортзалі в смт Гвардійське між двома чоловіками відбувся конфлікт. Після словесної перепалки один з чоловіків завдав декілька ударів кулаком в обличчя іншому. Потерпілий був доставлений до лікарні, де йому встановили діагноз - крововилив навколо очей, забій головного мозку І ступеню, перелом кісток носу зі зміщенням», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що слідчим відділом ця подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу ("легкі тілесні ушкодження"). Згідно з довідкою судмедекспертизи, в якій було зазначено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, кваліфікацію кримінального провадження було змінено на ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу ("умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження").

«Після проведення відповідних слідчих дій, 23 березня 2018 року у зв’язку з неявкою до органів досудового слідства, його близьким родичам було вручено письмове повідомлення про підозру та повідомлено про необхідність явки до Новомосковського відділу поліції. У зв’язку з відсутністю можливості проведення слідчих дій з підозрюваним, чоловіка було оголошено у розшук 4 квітня. Весь цей час співробітники поліції неодноразово розмовляли з підозрюваним по телефону та пояснювали законні вимоги щодо його явки до відділення поліції», - сказано у повідомленні.

7 червня слідчий суддя Новомосковського міжрайонного суду виніс ухвалу на примусове затримання чоловіка для обрання йому запобіжного заходу.

Сам Ананьєв у Facebook повідомив, що 11 вересня його справу буде розглядати суд і сподівається, що його відпустять. Офіційні пояснення поліції блогер називає "занадто зручними", та заявляє, що у справі є багато порушень зі сторони слідства.

"Важко зрозуміти як може публічна особа переховуватися від слідства. Не сприймайте нічого на віру. У справі, по якій мене затримали, була купа порушень зі сторони слідства, а у самому звинуваченні купа брехні, яку їм ще треба довести у суді", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, про своє затримання Ананьєв повідомив у Facebook учора, 10 вересня. «Сиджу в наручниках в машині поліції… Везуть у відділ поліції у Новомосковськ», - написав він.