Напився і в'їхав на вогневій установці в ліс: екс-АТОшник має сплатити майже 4 мільйони гривень
Суд стягнув 3,9 млн грн з колишнього військового за пошкодження в зоні АТО самохідної вогневої установки, коли він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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Відповідне рішення Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області ухвалив 10 вересня за позовом військової прокуратури Черкаського гарнізону Центрального регіону України, повідомляє відомство
Обвинувачений громадянина України Х. проходив військову службу у зоні проведення АТО у лютому 2015 року.
"Під час служби, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та самовільно керуючи самохідною вогневою установкою, допустив зіткнення вказаної установки з лісовим масивом, внаслідок чого було пошкоджено її вироби та механізми", – йдеться в повідомленні.
Прокуратура вимагала стягнути збитки, завдані держави, на суму 3,9 млн грн.
Суд визнав "беззаперечними" докази військової прокуратури та задовольнив позовні вимоги звинувачення в повному обсязі.