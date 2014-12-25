У Харкові знову прогримів вибух: зруйнована стіна будівлі і вибиті вікна (фото, відео)

Як повідомив IT Sector Харків вибухнуло ательє меблів "Ажур", що на вулиці Римарській.

Згодом стало відомо, що вибух був таким сильним, що винесло кусок стіни і вибило вікна.

За попередніми даними, ніхто серйозно не постраждав.

Як повідомили у "Східному корпусі", салон "Ажур", в якому стався вибух, належить проукраїнському активістові.

#Харків#Харьков Взрыв произошел в ателье "Ажур". Рымарская 3/5. Подробности выясняем. — IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014 Харьков. Очередной взрыв на Рымарской был очень сильным- вынесло кусок стены и выбило стекла — IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014

Харьков. По предварительным данным- серьезно от взрыва в "Ажуре"никто не пострадал. — IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014