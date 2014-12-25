У Харкові знову прогримів вибух: зруйнована стіна будівлі і вибиті вікна (фото, відео)
00:48, 25 грудня 2014Суспільство
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В Харкові 25 грудня близько 0:10 стався вибух.
У Харкові знову прогримів вибух / twitter.com/itsector
Як повідомив IT Sector Харків вибухнуло ательє меблів "Ажур", що на вулиці Римарській.
Згодом стало відомо, що вибух був таким сильним, що винесло кусок стіни і вибило вікна.
За попередніми даними, ніхто серйозно не постраждав.
twitter.com/itsector
Як повідомили у "Східному корпусі", салон "Ажур", в якому стався вибух, належить проукраїнському активістові.
#Харків#Харьков Взрыв произошел в ателье "Ажур". Рымарская 3/5. Подробности выясняем.
— IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
Харьков. Очередной взрыв на Рымарской был очень сильным- вынесло кусок стены и выбило стекла
— IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
Харьков. По предварительным данным- серьезно от взрыва в "Ажуре"никто не пострадал.
— IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
Харьков. По информации "Східного корпуса", взорванный салон "Ажур" принадлежит проукраинскому активисту
— IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
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