У Харкові знову прогримів вибух: зруйнована стіна будівлі і вибиті вікна (фото, відео)

00:48, 25 грудня 2014
Суспільство
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оновлено

В Харкові 25 грудня близько 0:10 стався вибух. 

twitter.com/itsector

Як повідомив IT Sector Харків вибухнуло ательє меблів "Ажур", що на вулиці Римарській.

Згодом стало відомо, що вибух був таким сильним, що винесло кусок стіни і вибило вікна.

За попередніми даними, ніхто серйозно не постраждав.

twitter.com/itsector

Як повідомили у "Східному корпусі", салон  "Ажур", в якому стався вибух, належить проукраїнському активістові.

 

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