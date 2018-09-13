Київ відвідає зірка «Володаря перснів»

У Києві 22 і 23 вересня відбудеться міжнародний конвент Comic Con Ukraine, популярний серед фанатів косплей-культури, аніме, фентезі, манги та інших представників двк-мистецтва.

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Почесними гостями заходу стануть відомі актори - Джон Ріс-Девіс, який зіграв гнома Гімлі в трилогії "Володар кілець", Брайан Декарт - зірка відеоігри Detroit: Become Human, в якій зіграв роль андроїда Коннора, а також його дружина Амелія Роуз Блер - зірка серіалів "Крик" (Scream), "Анатомія пристрасті" (grey's Anatomy), "Менталіст" (The Mentalist) і багатьох інших.

Цієї осені подія буде дотримуватися класичного американського зразка "Comic Con", який вперше пройшов у США майже 50 років тому і пустив своє коріння по всьому світу. Гості заходу зможуть не тільки перевтілитися в улюблених героїв, запастися свіжими виданнями коміксів, взяти участь в геймерських турнірах, але і познайомитися з муві - і косплей-іконами і виграти 100 000 грн на грандіозному Косплей-шоу.

Захід відбудеться на арт-заводі "Платформа".