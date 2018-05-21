Як у Києві пройшов фестиваль косплею Comic Con (фоторепортаж, відео)

Цілий рік косплеєри шиють собі яскраві костюми та готують образ, аби стати максимально схожими на улюблених персонажів.

У Києві протягом вихідних 19-20 травня відбувався фестиваль косплею Kyiv Comic Con 2018, учасники якого дивували один одного та глядачів яскравими образами із популярних фільмів, мультфільмів, аніме та коміксів.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, цілий рік так звані косплеєри шиють собі костюми та готують образ, аби стати максимально схожими на улюблених персонажів.

Цього року тут можна було побачити супергероїв та суперзлодіїв із популярних фільмів від Marvel та DC - Месники, Дедпул, Ліга справедливості, ельфів, японських школярок і навіть Гаєчку з мультфільма про Чіпа та Дейла.

Втім, одним косплеєм захід не обмежився - тут можна відбувалися змагання серед геймерів, відвідувачі розважалися настільними іграми і, звісно, можно було придбати тематичну продукцію: комікси, одяг, сувеніри тощо.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також протягом вихідних 19-20 травня у Києві відбувався фестиваль тату.