Докази побиття у СІЗО Балуха будуть передані в суди – МЗС

14 вересня українського політв'язня Володимира Балуха в сімферопольському СІЗО вивели з камери, сильно побили і погрожували знищити.

Докази побиття у сімферопольському СІЗО українського політв'язня Володимира Балуха будуть передані в суди.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила у Тwitter.

"Побиття окупантами В.Балуха, який 181 день на голодуванні, - за межами добра і зла. Докази злочинів передамо до судів", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

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Другу справу проти активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе, яка відвідала свого підзахисного в сімферопольському СІЗО після судового засідання 10 вересня, повідомила, що Балух вживає знеболювальні препарати через сильний біль.

14 вересня Балуха в СІЗО вивели з камери, сильно побили і погрожували знищити.