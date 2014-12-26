У Миколаєві чоловік прийшов в суд з двома гранатами (фото)

Про це повідомляє група зв'язків з громадськістю Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області.

На телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в приміщення Заводського районного суду зайшов чоловік з двома предметами, схожими на гранати, повідомляє Никвести.

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Першим за вказаною адресою прибув командир роти № 3 батальйону патрульної служби майор міліції Олег Цибко. Міліціонер зайшов у кабінет, де перебував чоловік з гранатою в руці і чекою в іншій. Щоб запобігти непоправним наслідкам, ризикуючи власним життям, співробітник міліції самостійно почав переговори. Роз'яснивши чоловікові, що від його дій може постраждати багато людей, міліціонер умовив його передати йому вибухонебезпечний предмет.

Але віддавши одну гранату, той відразу дістав з кишені куртки іншу і висмикнув чеку. І на цей раз майору міліції вдалося переконати чоловіка не робити необдуманого вчинку, і вже через кілька хвилин і друга граната виявилася в руках міліціонера. Після чого, співробітник міліції вивів чоловіка з будівлі суду і посадив його в патрульний автомобіль, який доставив його в Заводський райвідділ міліції.

Дві гранати були оглянуті працівниками вибухотехнічної служби, вони виявилися навчальними. За словами затриманого, він прийшов у кабінет заступника голови суду для з'ясування з нею особистих відносин, не пов'язаних з діяльністю суду.

В даний час правоохоронці опитують учасників і свідків події, проводяться першочергові слідчі дії. Керівництвом Миколаївського міського управління міліції подано клопотання УМВС України в Миколаївській області про заохочення командира роти № 3 БПС ММУ майора міліції Олега Цибко.