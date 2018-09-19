Осіннє рівнодення-2018: якого числа і що потрібно робити

У 2018 році осіннє рівнодення відбудеться 23 вересня.

Осіннє рівнодення - один із двох днів у році, коли день дорівнює ночі. З точки зору астрономії, в цей день лінія світлоподілу, що розділяє освітлену і неосвітлену Сонцем частину Землі, проходить по обом її полюсам і перпендикулярна до екватора. Сонце ж у цей день перетинає екватор і переходить в південну півкулю.

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Коли осіннє рівнодення 2018

Зазвичай осіннє рівнодення проходить 22 або 23 вересня. У 2018 році перехід Сонця в південну півкулю відбудеться о 01.54 за Гринвічем (03.54 за київським часом) 23 вересня.

Потім день ставатиме коротшим аж до дня зимового сонцестояння - у цьому році 21 грудня.

Що потрібно робити в день осіннього рівнодення

За своїми енергетичними особливостями рівнодення прирівнюють до молодика, тому вважається, що цей день підходить для будь-яких починань справ.

Також у цей день можна і треба загадувати бажання, енергія рівнодення посприяє їх виконанню.

Оскільки в цьому році Сонце в момент перетину екватора знаходиться в знаку Терезів, астрологи радять приділити трохи часу собі і провести його на самоті, медитуючи і приводячи свої думки до ладу.

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Ритуали у день рівнодення

Вважається, що енергія рівнодення допомагає самотнім людям знаходити пару, однак для цього варто провести певні ритуали. З найпростіших - покласти другу подушку на ліжко або поставити другу зубну щітку у ванній.

Також за допомогою ритуалів можна привернути багатство. З давніх часів день осіннього рівнодення асоціюється з достатком, оскільки в цей час весь урожай вже зібрано і запаси продуктів на зиму повні.

Згідно з прикметами, для залучення достатку варто приготувати що-небуть з продуктами нового врожаю, для посилення ефекту страва має бути круглою, наприклад, пиріг з яблуками або запечений гарбуз.

Також можна тричі перерахувати наявні гроші, і написати на папері суму, яку б хотіли бачити у гаманці.

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