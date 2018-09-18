Михайлове чудо-2018: історія, прикмети та традиції свята

Михайлове чудо відзначають 19 вересня.

Михайлове чудо - православне свято присвячене чуду, що вчинив архистратиг Михаїл в місті Хони, коли він врятував від руйнування місцевий храм.

Коли відзначають Михайлове чудо

Михайлове чудо прийнято святкувати 19 вересня. Саме в цей день згадують порятунок храму чудотворцем в Хонах.

При цьому восени Михайлів день відзначають і 21 листопада, коли святкують Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.

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Михайлове чудо: історія свята

Згідно Священному переданню, давним-давно недалеко від античного міста Гієраполі існувало цілюще джерело, поруч з яким християнин Архип побудував храм на честь архангела Михаїла в знак подяки за зцілення його дочки водами джерела від сліпоти.

Однак, місцевим язичникам не сподобався храм, і вони хотіли знищити його, об'єднавши дві гірські річки і затопивши потоком води цю місцевість. Тоді Архип почав молиться Михайлу і архангел явився на землю. Він ударив мечем по горі, утворивши в ній ущелину і відвівши воду від храму.

Місто, де відбулося це чудо, стало називатися Хони (розколина, отвір).

Прикмети на Михайлове чудо

Згідно з прикметами, цього дня наступають перші ранкові заморозки.

Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою. Визначали, якою буде зима, і за листям осики: якщо воно падало на землю лицьовою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму, а якщо зворотньою - зима буде теплою.

Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.

Крім того, кажуть, що в цей день небажано мити голову – можна "змити розум".

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Що не можна робити в Михайлів день

Як і в інші православні свята, на Михайлове чудо, 19 вересня, не можна працювати, бо будеш покараний самим архангелом Михаїлом. В крайньому випадку, всі справи радять завершити до обіду.

Також 19 вересня не варто сваритися з близькими. Вважається, що негативна енергія повернеться до того, хто лається, в багаторазовому розмірі.

Не варто в цей день викидати їжу, її радять віддавати людям або тваринам.

Традиції святкування Михайлового чуда

В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Раніше в цей день збиралися на братчину - збори сільського або міського співтовариства, на яких вирішувалися внутрішні питання. Господині накривали столи пирогами з різноманітними начинками з нового врожаю.

Також у цей день прийнято молитися чудотворцю Михайлу і ставити свічку за здравіє. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в сім'ї і здоров'я.

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Молитва святого Михайла Архангела

О, святий Михаїле Архангеле, помилуй нас, грішних, що потебують твого заступництва, збережи нас, рабів Божих (імена), від всіх видимих ​​і невидимих ​​ворогів, паче же підкріпи від жaху смeртного і від збентеження диявoльського і сподоби нас неганебно постати Творцеві нашому в годину страшного і праведного Суду Його.

O Всесвятий, великий Михаїле Архистратиже! Не погорди нас, грішних, що моляться тобі про допомогу і заступництво твоє в віці цім і в майбутньому, але сподоби нас там разом з тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків.