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Різдво Пресвятої Богородиці: традиції свята і чого не можна робити

12:50, 20 вересня 2018
Суспільство
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21 вересня відзначають Різдво Пресвятої Богородиці / фото УНІАН

Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста - християнське свято, присвячений народженню матері Ісуса Марії в сім'ї праведних Іоакима і Анни.

Коли святкують Різдво Пресвятої Богородиці

У різних християнських традиціях народження Марії святкують у різні дні. Так, представники православних церков, в тому числі й української, відзначають його 21 вересня, а католики - 8 вересня.

Народження Богородиці пов'язане з іншим християнським святом Зачаттям, яке відзначають 9-ма місяцями раніше - 9 (22) грудня.

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Історія свята

Згідно з писанням, батьки Марії Іоаким і Анна не могли мати дітей. Вони страждали від насмішок і знущань односельців, оскільки безплідність вважалася прокляттям. Одного разу, в день одного з єврейських свят, Іоаким прийшов в храм, щоб принести жертву для Господа, однак первосвященик Іссахар відхилив дари і сказав: «Не годиться приймати від тебе дари, тому що ти не маєш дітей, а отже, і благословення Божого». Тоді убитий сумом Іоаким пішов у гори пасти стадо і почав молиться. Йому явився ангел, який сказав, що в нього народиться дитина, яка прославить його рід. Таку ж звістку в цей же час отримала і Анна.

Іоаким і Анна дали обітницю, якщо Господь дарує їм дитя, присвятити його Богові і, як було тоді заведено, віддадати його в храм для служіння до повноліття. Незабаром парі вдалося зачати дитину, і 8 вересня у них народилася донька, яку назвали Марією.

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Згадки про святкування народження Богородиці з'являються в 5 столітті на Сході. У західній же традиції згадки про свято датуються 7 століттям, проте воно не було розповсюдженим.

Лише в 13 столітті, коли на Ліонському Соборі 1245 року папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної Церкви, його почали відзначати масово. У 14 столітті папа Григорій XI встановив для свята бдіння з постом і особливу службу літургії.

Традиції свята і що потрібно робити

Здавна в день Різдва Пресвятої Богородиці було прийнято ходити один до одного в гості. Стіл накривали багатий з великою кількістю страв.

Так як 8 (21) вересня слов'яни також відзначали свято осені та врожаю Осеніни або Апосов день, рано-вранці жінки виходили до берегів озер і ставків задобрити матінку Осенину вівсяним хлібом і киселем, щоб у наступному році був хороший урожай.

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Цей день у слов'ян вважався і жіночим святом, тому дівчата і жінки до світанку ходили до водойм та вмивалися. Вони вірили, що це допоможе їм зберегти красу і молодість, а незаміжнім знайти любов.

В цей день також моляться до Богородиці за здоров'я і щастя сім'ї і дітей.

Щоб уберегтися від порчі, було прийнято спалювати старий одяг і взуття.

Слов'яни у цей день починали заготовляти калину. Згідно з прикметами, якщо випити калину на Пречисту, це вбереже від усіх хвороб.

Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Народження Богородиці є великим святом, тому в цей день не можна працювати, в тому числі займатися справами по дому.

Також в цей день не можна лихословити, пліткувати і лаятися - це гріх. Всі образи і негаразди радять пробачити.

Під час застілля не можна змітати крихти на підлогу, а залишки їжі слід віддати тваринам.

Сам же стіл повинен бути багатим і з великою кількістю їжі. Однак, в цьому році в день народження Богородиці не можна вживати м'ясо та алкоголь, оскільки він припадає на п'ятницю, пісний день.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня православні святкували Михайлове чудо.

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Теги: #свято#Різдво Пресвятої Богородиці