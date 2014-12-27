У будинку Садового вибиті вікна і двері, пошкоджена стіна (фото)

Як повідомляє Захід.НЕТ, постріл, судячи з усього, був спрямований в стіну будинку. Вибуховою хвилею та осколками вибито всі вікна на першому поверсі, пошкоджено дах. Один осколок прошив стіну і завдав руйнувань всередині будинку.

На місці інциденту виявлено хвіст від снаряду РПГ-18 "Муха" 1991 року випуску.

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Потерпілих, за попередньою інформацією, немає – Андрій Садовий з родиною у цей час перебували в Карпатах.

Зараз на місці обстрілу працює міліція та СБУ.