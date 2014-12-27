У будинку Садового вибиті вікна і двері, пошкоджена стіна (фото)
00:19, 27 грудня 2014Суспільство
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Будинок міського голови Львова Андрія Садового вдруге цьогоріч обстріляли з гранатомета. Внаслідок обстрілу будинок зазнав серйозних пошкоджень: у будинку вибиті вікна і двері, частково пошкоджена одна стіна.
У будинку Садового вибиті вікна і двері, пошкоджена стіна / zik.ua
Як повідомляє Захід.НЕТ, постріл, судячи з усього, був спрямований в стіну будинку. Вибуховою хвилею та осколками вибито всі вікна на першому поверсі, пошкоджено дах. Один осколок прошив стіну і завдав руйнувань всередині будинку.
На місці інциденту виявлено хвіст від снаряду РПГ-18 "Муха" 1991 року випуску.
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Потерпілих, за попередньою інформацією, немає – Андрій Садовий з родиною у цей час перебували в Карпатах.
Зараз на місці обстрілу працює міліція та СБУ.
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