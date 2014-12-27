У будинку Садового вибиті вікна і двері, пошкоджена стіна (фото)

00:19, 27 грудня 2014
Суспільство
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Будинок міського голови Львова Андрія Садового вдруге цьогоріч обстріляли з гранатомета. Внаслідок обстрілу будинок зазнав серйозних пошкоджень: у будинку вибиті вікна і двері, частково пошкоджена одна стіна.

zik.ua, zaxid.net

Як повідомляє Захід.НЕТ,  постріл, судячи з усього, був спрямований в стіну будинку. Вибуховою хвилею та осколками вибито всі вікна на першому поверсі, пошкоджено дах. Один осколок прошив стіну і завдав руйнувань всередині будинку. 

На місці інциденту виявлено хвіст від снаряду РПГ-18 "Муха" 1991 року випуску. 

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Потерпілих, за попередньою інформацією, немає – Андрій Садовий з родиною у цей час перебували в Карпатах.

Зараз на місці обстрілу працює міліція та СБУ.

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