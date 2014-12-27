Майже кожен третій українець вважає, що кращий спосіб боротьби з корупцією - це розстріл

В цілому, майже 80% українців переконані в тому, що за останній рік рівень корупції в країні або зберігся на попередньому рівні, або підвищився.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ZN.UA.

Так, згідно з даними дослідження, 47,3% українців вважають, що рівень корупції зберігся. 31,8% - що підвищився. І тільки 5% відчули зниження корупційного пресу. При тому, що 15% не змогли визначитися з оцінкою масштабів ракової пухлини.

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При цьому, варто зазначити, що більше, ніж кожен третій громадянин України вважає, що "найкращий спосіб боротьби з корупцією - розстрілювати (як в Китаї)". 16% в цьому переконані абсолютно. 19,5% - скоріше згодні.

Найбільш радикальний настрій припадає на Миколаївську, Чернівецьку та Закарпатську області. При цьому цікаво і те, що більше 40% українців або категорично, або швидше не згодні з найсуворішою мірою.

Варто також зазначити, що за результатами опитування, для 46,8% українців найголовнішим з очікувань після перемоги Майдану є різке зниження рівня корупції.