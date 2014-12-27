Через скасування потягів біля залізничних кас у Криму ажіотаж: людям не повертають гроші

Біля залізничних кас Сімферополя спостерігається ажіотаж. Люди намагаються здати квитки через скасування потягів на материкову Україну, але касири квитки не приймають і гроші не повертають.

Як передає, Крим.Реалії, пасажирам, які не змогли виїхати, вручають бланки для написання заяв на ім'я начальника Північно-Кавказького філії Федеральної пасажирської компанії в Ростові-на Дону. Заявник повинен вказати причину повернення квитка і номер рахунку для перерахування коштів.

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Люди обурені складністю процедури. У багатьох немає банківських рахунків. Касири не дають жодних пояснень – чому людей направляють саме в Ростов і коли їм повернуть гроші. У великому збитку виявилися кримчани, які збиралися подорожувати родинами. Тільки один квиток до Києва на фірмовий 12-й поїзд обійшовся їм у півтори тисячі російський рублів.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні «Укрзалізниця» припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що курсують на півострів.

«Укрзалізниця» у зв'язку із заходами безпеки з 27 грудня обмежує маршрут курсування потягів, які прямують до Криму, до станцій Новоолексіївка і Херсон.

Крім того, за рішенням Міністерства інфраструктури, з міркувань безпеки з 26 грудня тимчасово припинено автомобільні перевезення до Криму.