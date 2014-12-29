На Керченській переправі готуються до шторму, в черзі на пороми застрягли більше тисячі машин

У той же час, у другій половині дня в Керченській протоці очікується посилення поривів вітру до 22-25 м/с. Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.

За останньою інформацією, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 880 легкових і 110 вантажних авто, в порту «Крим» - до 10 легкових і 21 вантажних машин. На вантажний лінії очікують: в порту «Новоросійськ» - 159 машин, у Слов'янську-на-Кубані - 201 вантажівок, на території аеропорту в Керчі - 120 авто.

Читайте такожНа Керченській переправі зупинили рух поромів через вітер

Курсують пороми «Микола Аксененко», «Глюкофілоуса», «Іонас», «Олімпіада». Всього за минулу добу, за даними дирекції, перевезено 1722 авто і 5805 пасажирів.