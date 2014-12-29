"Влада" окупованого Севастополя не має наміру будувати будинки на місці знесеної 16-поверхівки
12:02, 29 грудня 2014Суспільство
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Губернатор Севастополя Сергій Міняйло заявив, що місце знесеної з третього разу багатоповерхівки не буде забудовуватися.
На місці знесеної 16-поверхівки не буде житлових будинків / sevastopol.su
Про це повідомляє прес-служба «уряду» Севастополя, повідомляють «Крим. Реалії».
«Тут не буде житлових будинків, ця територія буде упорядкована, її мета - служити всім севастопольцям і гостям міста героя», - сказав Міняйло журналістам.
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16-поверховий будинок на вулиці Капітанській в Севастополі, будівництво якого визнали в суді незаконним, знесли вибухом з третьої спроби.
Перший підрив перетворив недобуд в своєрідну «Пізанську вежу». Спрямований вибух не справив очікуваного ефекту і будівля лише покосилась. Повторна спроба була невдалою.
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