"Влада" окупованого Севастополя не має наміру будувати будинки на місці знесеної 16-поверхівки

Про це повідомляє прес-служба «уряду» Севастополя, повідомляють «Крим. Реалії».

«Тут не буде житлових будинків, ця територія буде упорядкована, її мета - служити всім севастопольцям і гостям міста героя», - сказав Міняйло журналістам.

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16-поверховий будинок на вулиці Капітанській в Севастополі, будівництво якого визнали в суді незаконним, знесли вибухом з третьої спроби.

Перший підрив перетворив недобуд в своєрідну «Пізанську вежу». Спрямований вибух не справив очікуваного ефекту і будівля лише покосилась. Повторна спроба була невдалою.