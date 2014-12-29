У Росії застряг кримський потяг, у працівників залізниці закінчуються їжа і гроші

Про це повідомляє Кримська польова місія з прав людини (КПМ), повідомляє Крим.Реалії.

«У вагонах закінчилися запаси вугілля, закінчуються гроші на продукти, але залишити потяг вони не можуть, оскільки матеріально відповідальні за майно», – повідомляють правозахисники.

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За даними КПМ, керівництво залізниці не повідомляє про терміни відновлення руху і не вживає жодних заходів щодо вирішення проблем, які виникли з тривалим простоєм поїзда.

З 27 грудня дня «Укрзалізниця» припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що курсують на півострів. Поїзди кримського напрямку тепер доїжджатимуть до Новоолексіївки та Херсона. Також скасовано міжнародні рейси в Крим Сімферополь, Керч – Москва, Севастополь, Сімферополь, Євпаторія – Москва, Мінськ – Сімферополь.