Більше 25% українців вважають Порошенка політиком року

Про це свідчать результати опитування, які оприлюднив директор соціологічної служби Центру ім. Разумкова Андрій Биченко.

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«25,5% опитаних вважають президента Петра Порошенка політиком року, на другому місці - прем'єр-міністр Арсеній Яценюк - 14,7%», - зазначив він.

Також 4% опитаних вважають політиком 2014 року голову Радикальної партії Олега Ляшка, 2,9% - мера Львова Андрія Садового, 1,7% - секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Крім того, 1% опитаних вважає політиком року народного депутата, сотника Самооборони Майдану Володимира Парасюка.

19,4% респондентів не змогли відповісти на питання, а 16,7% сказали, що серед громадських і політичних діячів політика року немає.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" і Українським центром економічних і політичних досліджень ім. А. Разумкова з 19 по 24 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.