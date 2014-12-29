Більше 25% українців вважають Порошенка політиком року
Трохи більше чверті українців вважають президента України Петра Порошенка політиком року.
Про це свідчать результати опитування, які оприлюднив директор соціологічної служби Центру ім. Разумкова Андрій Биченко.
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«25,5% опитаних вважають президента Петра Порошенка політиком року, на другому місці - прем'єр-міністр Арсеній Яценюк - 14,7%», - зазначив він.
Також 4% опитаних вважають політиком 2014 року голову Радикальної партії Олега Ляшка, 2,9% - мера Львова Андрія Садового, 1,7% - секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.
Крім того, 1% опитаних вважає політиком року народного депутата, сотника Самооборони Майдану Володимира Парасюка.
19,4% респондентів не змогли відповісти на питання, а 16,7% сказали, що серед громадських і політичних діячів політика року немає.
Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" і Українським центром економічних і політичних досліджень ім. А. Разумкова з 19 по 24 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.