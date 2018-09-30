В Україні відзначають День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії: історія свята

Трагедія мучениць розгорнулася в часи Римської Імперії, коли християни піддавалися жорстоким переслідуванням.

Сьогодні українські православні християни відзначають велике свято – День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Ці святі, як вважається, захищають дружин та матерів. Крім того, жінки з цими іменами 30 вересня відзначають іменини.

УНІАН з'ясував, як виник і відзначається День Віри, Надії, Любові і Софії.

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Історія мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Трагедія Софії та її дочок розгорнулася у часи раннього християнства, коли віруючі християни піддавалися в Римській Імперії жорстоким переслідуванням. Відомо, що Софія була християнкою родом з Мілана, що жила у II столітті нашої ери.

Трьох своїх дочок Пістіс (Віра), Елпіс (Надія) і Агапе (Любов) Софія виховувала у християнській традиції, прищепивши їм віру та любов до Бога. Дівчатка вражали сучасників своїми чеснотами, освітою та знанням Святого Письма.

Коли до влади дійшли чутки про помітну християнську сім`ю, жінку та її дітей схопили. Сам римський імператор Адріан затребував від них відректися від віри і принести жертву язичницьким богам, однак вони відмовилися.

Тоді за наказом імператора маленьких дівчаток піддали жорстоким тортурам. Найстаршій з них, Вірі, тоді було всього 12 років. Надії, - 10, а молодшій, Любові, - 9 років. Софію змусили спостерігати за муками та загибеллю дочок, вона померла на наступний же день біля їх могили.

Церква зарахувала їх до лику святих. Мощі мучениць з 777 року покояться у французькому Ельзасі, в церкві Ешо.

Як відзначають Віри, Надії, Любові і Софії

У народі цей день також називають «всесвітніми бабскими іменинами» та «всесветнім бабиним выттям», оскільки однією з головних традицій свята є жіночий плач. Вважається, що в цей день сімейна жінка, навіть якщо у неї немає причин скаржитися на життя, повинна «виплакатися» за свою долю і долю своїх близьких на весь рік вперед. Жінки також відкладали домашні справи і йшли до церкви.

У давнину в селах 30 вересня влаштовували молодіжні гуляння – «сільські святці», на яких дівчата і юнаки сваталися або шукали собі пару. При цьому, заручини і вінчання у «всесвітні бабські іменини" не проводились.

Іменини Віри, Надії, Любові і Софії

Більшість дівчат і жінок на ім'я Віра, Надія, Любов та Софія відзначають іменини 30 вересня. Ці іменини, згідно традиції, можуть відзначатися три дні поспіль.

Імениниць в ці дні пригощали пирогами, «втішаючи» їх у зв'язку з нелегкою жіночою долею. Дівчатам дарували ікони, ладанки, а також солодощі.

При цьому, у православному календарі є й інші важливі дати, пов'язані з цими іменами, оскільки за свою історію церква канонізувала безліч нових святих.

Так, День Ангела для Віри може відзначатися також 26 лютого, 14 червня, 30 вересня, 14 жовтня, 15 грудня до 31 грудня.

Іменини для Надії - 14 березня, 20 березня, 30 вересня та 21 жовтня.

День Ангела для Любові зазначається лише 30 вересня.

Іменини для Софії: 28 лютого, 1 квітня, 4 червня, 17 червня, 14 серпня, 30 вересня, 1 жовтня, 29 грудня та 31 грудня.