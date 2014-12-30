Прем'єр: в Україні вже понад 800 тисяч переселенців з Криму та Донбасу

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що в Україні зареєстровано вже понад 800 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Вже більше 800 тисяч українців зареєстровані як тимчасово переміщені особи", - підкреслив Яценюк.

Він додав, що ці люди залишили місця свого постійного проживання, втратили роботу і "держава фінансує мільярди гривень як на соціальні виплати, так і на пенсії і інші заробітні платні для цих осіб".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, Міжвідомчий координаційний штаб повідомив, що згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території Криму та районів проведення АТО до інших регіонів України переселено 624 тис. 534 особи (за добу – 35 осіб).

Зокрема, кількість переселенців з Донецької та Луганської областей становить 604 тис. 627 осіб. Із Криму та Севастополя переселено 19 тис. 907 осіб.