Кількість переселенців із Криму та зони АТО перевищила 624,5 тисяч осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів та тимчасово окупованої території.

Зокрема, кількість переселенців з Донецької та Луганської областей становить 604 тис. 627 осіб. Із Криму та Севастополя переселено 19 тис. 907 осіб. При цьому серед переселенців - 134 тис. 493 дитини.

Читайте такожООН: на Донбасі за час збройного конфлікту загинули 4771 людинаНайбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Харківській (120 тис. 847 осіб), Донецькій (88 тис. 208 осіб), Луганській (80 тис. 123 особи), Дніпропетровській (64 тис. 677 осіб), Запорізькій (54 тис. 286 осіб), Київській (28 тис. 613 осіб) областях та в місті Київ (39 тис. 47 осіб). Найменша кількість розселених у Чернівецькій (2 тис. 234 особи), Тернопільській (2 тис. 446 осіб), Волинській (2 тис. 870 осіб), Івано-Франківській (2 тис. 881 особа), Закарпатській (3 тис. 136 осіб) та Рівненській (3 тис. 199 осіб) областях.