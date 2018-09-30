Намісник Почаївської лаври заявив про погрози з боку "онуків Леніна"

Митрополит попросив моральної підтримки парафіян і попередив, що може знадобитися їх фізична присутність.

Намісник Почаївської лаври, представник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Володимир заявив про погрози з боку "онуків Леніна". Про це йдеться в його зверненні, яке опубліковане на сайті Лаври.

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"Враховуючи ситуацію, що склалася, і за інформацією, якою ми володіємо, і з погроз розправою, яка все поширюється, видно, що і нам доведеться пережити... Тепер не 17-й рік XX століття і не розгул Жовтневої революції, однак онуки російського революціонера Володимира Леніна – по духу – погрожують розправою, а тому захистимо свою святиню", – сказано в заяві.

Митрополит попросив моральної підтримки парафіян і попередив, що може знадобитися їх фізична присутність. Він пов'язав цю ситуцію з процесом надання православної церкви в Україні томосу про автокефалію.