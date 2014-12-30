Миротворча місія УПЦ МП звільнила з полону "ДНР" двох українських військовослужбовців

Як повідомив “УНІАН-Релігії” перший проректор Київської духовної академії і семінарії протоієрей Сергій Ющик, зустріч визволених військових з рідними і близькими відбудеться 31 грудня о 10.00 в Києво-Печерській лаврі (корпус 70-А).

Ющик розповів, що сьогодні у Донецьку внаслідок переговорів миротворчій місії УПЦ МП передали мешканців Волинської області: молодшого сержанта 51-ї бригади Юрія Потейчука, молодшого сержанта Святослава Савчука. Також УПЦ МП долучилася до процесу звільнення українського військовослужбовця Олександра Яслинського, що відбулося зусиллями волонтерської групи “Патріот”.

Читайте такожУ полоні бойовиків залишаються понад 900 осіб - правозахисники “Переговори закінчились. Трохи замучені, але наших хлопців забрали. Зустрінуть Новий рік з рідними. Хлопці їдуть зі мною у машині і почуваютьcя добре. Олександра Яслинського передали матері відразу, вони наразі у Слов’янську, потім поїдуть на Волинь. Юрія і Святослава привеземо до Києва, туди приїдуть їхні рідні – віряни УПЦ, за клопотанням яких ми організували цю місію”, - зазначив Ющик.

За його інформацією, визволені військовослужбовці перебували у полоні з кінця серпня, а мобілізовані були у квітні.