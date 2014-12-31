За добу зі снігових заметів звільнили понад 6 тисяч авто та майже 14 тисяч осіб

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, підрозділи ДСНС України протягом доби 30 грудня надавали допомогу людям, які через різке погіршення погодних умов (ожеледиця, сильний снігопад, хуртовини з поривами вітру) опинилися у снігових заметах на автомобільних дорогах.

Враховуючи складність обстановки, підрозділами ДСНС України на автошляхах, де ускладнено дорожній рух, розгорнуто 57 пересувних і стаціонарних пунктів обігріву, які були забезпечені гарячим харчуванням. 97 автомобілів ДСНС України використовувались як тягачі для евакуації транспортних засобів із снігових заметів.

Читайте такожУ Миколаївській області оголошена надзвичайна ситуація регіонального масштабуДо розчищення доріг, вивільнення транспортних засобів зі снігових переметів та надання допомоги водіям та пасажирам залучено підрозділи ДСНС, Укравтодору, Міноборони, ДАІ, техніку та працівників комунальних служб - всього близько 2 тис. 900 осіб та 1 тис.650 од. техніки.

Станом на 7.00 31 грудня рух техніки відновлено. На окремих ділянках Миколаївської області рух здійснюється у реверсному режимі. Особовий склад та техніка ДСНС разом з Укравтодором продовжують роботи для забезпечення проїзду по автошляхам. Співробітники ДАІ МВС України здійснюють регулювання руху для забезпечення роботи дорожньої техніки.

Координацію дій в областях здійснювали оперативні групи головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областях.