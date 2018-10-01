В Україні з'явилася міні-копія фонтану Скай Гардена

У вихідні дні Маріуполь зазначив 240-річний ювілей. За два дні свято відвідали майже 100 тисяч осіб.

До святкування провели масштабну реконструкцію і створили культурно-історичний кластер «Місто Марії». Реконструйовані проспекти, площі, парки та історичні будівлі. Відкрито пішохідний фонтан з Європейськими зірками – міні копія лондонського Скай Гадрена, вартістю 25 млн грн. Це подарунок місту від Групи Метінвест. Маріуполь інвестував у реконструкцію 300 млн грн.

Парад історій міста, Фестиваль борщу, гонки на дронах, квести, флеш-моби, ігрові програми і 3D-шоу прийшли подивитися десятки тисяч городян. Кульмінацією святкування 240-річчя став концерт за участю українських зірок. На сцені «запалювали» Артем Пивоварів, кавер-група Star Band, «Леприконси» та Джамала.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підкреслив, що місто задає новий тренд: «Сьогодні Маріуполь показує на весь світ, як можна і треба жити в Україні. Ми взяли високу планку – стати символом відродженого українського Донбасу. Нові проекти – сигнал молоді, що Маріуполь і Україна гідний вибір для життя».