Фейгін анонсував зустріч із політв'язнем Сущенком

Громадський захисник припустив, що це буде останнє відвідування журналіста перед етапом.

Громадський захисник Марк Фейгін повідомив, що у вівторок, 2 жовтня, зустрінеться з незаконно засудженим в РФ українським журналістом Романом Сущенком. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні йду до Романа Сущенка до в'язниці Лефортово. Можливо, що це останнє моє відвідування його перед етапом. Питання про побачення з близькими Сущенка поки залишається відкритим", – зазначив Фейгін

Як повідомлялося, незаконно засуджений в РФ український журналіст Роман Сущенко отримав право на шість телефонних дзвінків і побачення з рідними до етапування з СІЗО Лефортово. Водночас громадський захисник Марк Фейгін повідомив, що, ймовірно, етапування журналіста затягнеться на 2-3 тижні.

Нагадаємо, 4 червня у Москві суд оголосив вирок незаконно затриманому в Росії українському журналісту Роману Сущенку - він отримав 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка. Своєю чергою, журналіст заявив, що розраховує на обмін та пообіцяв родині що обов’язково повернеться.