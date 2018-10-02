Шукати зброю, вибухівку і затримувати злочинців: як цуценят готують до роботи на блокпостах (відео)

З п'яти цуценят на Донбас поїдуть троє.

У кінологічному центрі поліції цуценят німецької вівчарки змалечку готують до роботи на блокпостах. І вибухівку шукати, і зброю, і злочинців затримувати.

Після початку війни в Донецькій і Луганській областях бракувало як своїх поліційних собак, так і своїх кінологів. Тепер штат збільшать і передадуть туди цуценят.

Як йдеться в сюжеті ТСН, цуценятам півтора місяці і їх вже вчать як знайти здобич. А за півроку ці малі стануть суворими псами, які будуть займатися своїми обов'язками.

З п'яти цуценят на Донбас поїдуть троє.