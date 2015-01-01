Захисників Маріуполя привітали з Новим роком

Захисників Маріуполя на бойових позиціях привітали з Новорічними святами місцеві жителі та старші командири.

Про це 0629 повідомив начальник прес-служби штабу АТО в секторі "М".

У передсвятковий день військовослужбовці ЗСУ отримали понад тисячу листів і малюнків від дітей з різних куточків країни.

Рішенням місцевих органів самоврядування у більшості розташувань військ побували представники громад, які висловили теплі слова вдячності військовим.

Читайте такожТурчинов вірить, що новий рік буде роком перемоги і звільнення України від окупантів"Керівництво сектора спільно з представниками територіальних громад спланували низку заходів, щоб українські військові відчули турботу. Тому у всіх польових таборах, місцях зосередження військ і на блокпостах були організовані урочистості з обов'язковим врученням подарунків", - зазначив начальник групи з морально-психологічного забезпечення сектора "М".

За словами керівництва сектора, графіки несення бойового чергування складені так, щоб у наступні дні військовослужбовці змогли добре відпочити і відчути святкову атмосферу.