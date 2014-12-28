Маріуполь обмежив в'їзд в місто зі східного напрямку

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради.

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«У зв'язку з небезпекою диверсійних акцій з метою збереження безпеки жителів міста, недопущення руйнування об'єктів міської інфраструктури, керівництво сектору М зони АТО прийняло рішення з 6.00 29 грудня 2014 року заборонити перетин лінії зіткнення сторін людьми та вантажами через блокпост на схід від населеного пункту Виноградне на дорожньому напрямку: Новоазовськ-Широкіно-Виноградне-Маріуполь», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, перетин лінії зіткнення сторін людьми та вантажами буде здійснюватися через блокпост на північ від населеного пункту Гнутово на дорожньому напрямку Новоазовськ-Червоноармійське-Талаківка - Маріуполь.