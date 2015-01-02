Полковника СБУ, що загинув у бою під Слов’янськом, визнано Героєм України

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з указом, полковник Аніщенко нагороджений за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Заступник начальника відділу Управління СБУ в Сумській області полковник Аніщенко загинув 5 травня 2014 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Слов’янськ Донецької області. Група військовослужбовців СБУ була атакована терористами.

Читайте такожПрезидент присвоїв звання Героя України трьом бійцям АТОПеребуваючи під вогнем та маючи чисельні поранення, полковник Аніщенко продовжував вести вогонь, прикриваючи своїх товаришів. Загинув від поранень на місці бою.