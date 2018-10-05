Журналісти розповіли про бізнес із "віджиму" нерухомості, який процвітає в прифронтовому Маріуполі (відео)

Ситуація із захопленням майна по всій країні набула катастрофічних масштабів.

Для «покращення» життя вже сьогодні Міністерство юстиції спростило реєстрацію нерухомого майна при купівлі-продажу.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Зараз нотаріуси просто видають вам клаптик паперу із відомостями про реєстрацію. А цей клаптик паперу можна надрукувати на принтері і переписати майно на себе.

Читайте такожСправа у нерухомості: ЗМІ розповіли про схему реорганізації лікарень, через яку тисячі пацієнтів та сотні лікарів можуть опинитись на вулиці

Ситуація із захопленням майна по всій країні набула катастрофічних масштабів. Журналісти розповіли, як побудований бізнес із захоплення вашого майна, і яку роль в ньому грає Міністерство юстиції.

Кричущий випадок відбувся у прифронтовому місті Маріуполь.

Там місцевий адвокат Наталія Орловська проводить афери із "віджимом" чужих квартир у місцевих жителів. Їх вона здійснює шляхом підробки документів, залякування та погроз криміналітетом. Таких оборудок вона вже провела близько восьми і щодо неї вже заведена кримінальна справа.

Детальніше одна з таких історій описана у сюжеті.