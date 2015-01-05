Міліція має намір кваліфікувати вибух в Одесі як теракт

Як повідомила прес-служба ГУ МВС України в Одеській області, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Читайте такожМіліція оголосила про проведення антитерористичних заходів в Одесі (відео)

У міліції зазначають, що вчора в період часу з 22.35 до 22.45 в Одесі на вулиці Гімназичній, 3 прогримів вибух біля центру допомоги бійцям АТО.

В результаті вибуху, який був спровокований невстановленою особою, були повністю знищені двері, пошкоджено ролети офісу і склопакети фасадних вікон сусідніх будинків. Постраждалих немає.