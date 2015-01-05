Рятувальники назвали дороги України з обмеженим рухом через снігопади

Зокрема, в Одеській області відновлено рух усіх транспортних засобів на автодорогах М-16 Одеса - Кучурган, М-27 Одеса - Іллічівськ, М-14 Одеса - Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог). Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ДСНС України.

У Миколаївській області відновлено рух усіх транспортних засобів у всіх напрямках в'їзду та виїзду з Миколаєва.

Однак, зазначають рятувальники, у зв'язку з різким погіршенням погодних умов, які спостерігалися протягом 27-30 грудня 2014 року поки деякі обмеження руху продовжують діяти.

Станом на ранок 5 січня заборонено рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів у всіх напрямках в'їзду та виїзду з Одеси.

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Закрито рух для великовантажних транспортних засобів на таких автодорогах:

- М-15 Одеса - Рені, від Одеси до 128 км проїзд забезпечений для легкового транспорту; від 128 км до р. Рені проїзд утруднений; км 176 - 190, біля с. Кирнички Ізмаїльського району проїзд ускладнений.

- Р-70 Одеса - Б-Дністровський - Монаші - / М-15 / проїзд забезпечений для легкового транспорту, від с. Барабой в р. Овідіопіль проїзд забезпечений; км 12 - 18 км проїзд утруднений для вантажного транспорту.