Україна припиняє автобусне сполучення із зоною АТО
15:51, 06 січня 2015Суспільство
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З 6 січня 2015 року припиняється продаж квитків і перевезення пасажирів на автобусних маршрутах до зупинок, розташованих, згідно з розкладом руху, на території проведення антитерористичної операції.
В зону АТО припиняють автобусні перевезення / dotp.dn.ua
Про це повідомила прес-служба Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).
Як зазначили представники відомства, автобусні перевезення на території проведення АТО припиняються задля уникнення загроз життю та здоров'ю пасажирів.
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Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.
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