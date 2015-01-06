Україна припиняє автобусне сполучення із зоною АТО

Про це повідомила прес-служба Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

Як зазначили представники відомства, автобусні перевезення на території проведення АТО припиняються задля уникнення загроз життю та здоров'ю пасажирів.

Читайте такожЗ Кримом має зберігатися обмежене пасажирське і вантажне сполучення - прем'єр

Читайте такожзону АТО закривають для пасажирських поїздів

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.