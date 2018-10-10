У Міноборони повідомили про повну ліквідацію пожежі на арсеналі біля Ічні
Пожежу на території складу боєприпасів біля Ічні Чернігівської області загасили в повному обсязі.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
За його словами, наразі військовослужбовці спільно з цивільними рятувальниками займаються ліквідацією осередків задимлення та тління, сапери розміновують адміністративну територію складу.
Читайте такожВибухам біля Ічні передували проблеми зі зв'язком та спецавто на кордоні з РФ (відео)
"Станом на 21:00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу", - додав він.
Нагадаємо, вночі 9 жовтня в Чернігівській області почалися вибухи на території шостого арсеналу Міноборони поблизу Ічні.
У зв'язку з вибухами і пожежею було закрито повітряний простір і призупинено рухавтомобільного і залізничного транспорту.
За даними Служби безпеки України та військової прокуратури, основною версією вибухів під Ічнею є диверсія.