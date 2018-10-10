У Міноборони повідомили про повну ліквідацію пожежі на арсеналі біля Ічні

У відомстві додають, що групи розмінування зачищають територію від вибухонебезпечних предметів.

Пожежу на території складу боєприпасів біля Ічні Чернігівської області загасили в повному обсязі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

За його словами, наразі військовослужбовці спільно з цивільними рятувальниками займаються ліквідацією осередків задимлення та тління, сапери розміновують адміністративну територію складу.

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"Станом на 21:00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу", - додав він.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня в Чернігівській області почалися вибухи на території шостого арсеналу Міноборони поблизу Ічні.

У зв'язку з вибухами і пожежею було закрито повітряний простір і призупинено рухавтомобільного і залізничного транспорту.

За даними Служби безпеки України та військової прокуратури, основною версією вибухів під Ічнею є диверсія.