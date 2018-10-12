Львівські рятувальники пройшли крізь вогонь палаючої нафти (фоторепортаж)

Для одних навчання стало справжнім випробувань, а для інших – це буденна справа.

На території Бориславського навчального полігону Головного управління ДСНС України у Львівській області відбулись заняття з психологічної підготовки з особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів Львівщини.

Як пише Гал-інфо, понад сотня молодих та досвідчених рятувальників покращували свої практичні професійні навички. Для одних навчання стало справжнім випробувань, а для інших – це буденна справа. Та всі вони зійшлись на тому, що страху за своє життя не мали, тільки переживали за колег.

Заступник начальника Головного управління ДСНС України у Львівській області з реагування на надзвичайні ситуації Валерій Глобенко розповів для чого щороку організовують цей захід: «Такі навчання проводяться щорічно з метою психологічної підготовки молодих працівників, які вже завершили навчання у відповідних закладах і прийшли нести службу в підрозділах ДСНС у Львівській області. Сьогодні вони обіймають посади начальників караулів, які безпосередньо здійснюють реагування на пожежі та надзвичайні ситуації".

Окрім молодих офіцерів, які цьогоріч завершили навчання, є і ті, що вже не перший рік працюють рятувальниками на Львівщині. Загалом було залучено 123 людини особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Під час навчань рятувальники відпрацьовували такі елементи, як підйом по автодрабині на висоту 25 метрів, використання спеціальних пристроїв при рятуванні та евакуації потерпілих з висоти та саморятування.

Також особовий склад практикував свої вміння у в’язанні рятувальної мотузки за конструкцію та на потерпілого. Опісля чого приступили до подолання смуги перешкод у теплодимокамері, де працювали у засобах ідивідуального захисту. Зокрема, стояла завдання знайти осередок горіння, ліквідувати його, визначити місце перебування потерпілого і винесення його на свіже повітря.

Інші дві вправи були пов’язані з вогнем. Перша – випробування на смузі психологічної підготовки, де потрібно було пройти через вогняну змійку. Друга – гасіння дзеркала нафтопродукту в спеціальних тепловідбивних костюмах. У цьому амбарі було близько 12 тонн нафтопродукту, які загорілись. Тут за легендою рятувальникам було необхідно завдяки пінній атаці загасити полум’я.