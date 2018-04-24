На Львівщині рятувальники знайшли тіло трирічної дівчинки, яка на очах у вітчима впала в річку

До пошуку дитини залучалися рятувальники, працівники поліції, водолази, нацгвардійці, кінологи та місцеве населення. Загалом, понад 200 осіб.

У Кам‘янка-Бузькому районі Львівської області сьогодні вранці, 24 квітня, рятувальники виявили тіло трирічної дівчинки, яка напередодні зникла біля річки Західний Буг.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 23 квітня у с. Старий Добротвір Камʼянка-Бузького району загубилася місцева жителька, трирічна дівчинка, яка самостійно поверталася додому з річки Західний Буг (100 м до будинку проживання), де перебувала разом з батьком.

До пошуку дитини залучалися рятувальники, працівники поліції, водолази, нацгвардійці, кінологи та місцеве населення. Загалом, понад 200 осіб.

Пошуки зниклої дитини тривали до 02:45 24 квітня і були перервані до настання світлої пори доби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, після відновлення пошукових робіт тіло дівчинки сьогодні вранці було виявлено на відстані 2,5 км вниз по течії річки від місця зникнення.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Нацполіції області, правоохоронці з‘ясували, що дівчинка бавилася на березі річки у присутності 33-річного вітчима.

«Опитавши вітчима, поліцейські встановили, що близько 17.00 дівчинка послизнулась на плиті і на очах у чоловіка впала у річку. Течією її затягнуло під воду і врятувати дитину чоловік не зміг. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство")», - зазначається у повідомленні.

Як повідомив на сторінці громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, вітчим дитини спершу розповідав, що дівчинка пішла самостійно додому і дорогою зникла, лише після того, як її було знайдено мертвою у водоймі, зізнався, що вона впала в річку на його очах, а він через страх до води не зміг її врятувати.

«Зі слів чоловіка, вчора дівчинка пішла додому але дорогою зникла безвісти. Проте, вранці він розповів правоохоронцям абсолютно інші обставини: під час гри неподалік річки дівчинка послизнулась на бетонній плиті та впала у річку, виром її затягнуло під воду вниз по течії, а батько через страх до води та невміння плавати не зумів вчасно витягнути її із води», - зазначив Зінкевич.