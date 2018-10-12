CБУ викрила екс-заступника голови Вищого Господарського суду Ємельянова на фінансуванні тероризму

Суддя за неправомірну винагороду "впливав" на винесення необхідних замовникам судових рішень, а для легалізації отриманих коштів скуповував бізнес об’єкти та комерційну нерухомість на тимчасово окупованих територіях.

Співробітники Служби безпеки України у межах розпочатого кримінального провадження викрили колишнього заступника голови Вищого Господарського суду на фінансуванні терористичних організацій "Д/ЛНР".

"Оперативники спецслужби встановили, що під час перебування на посаді зловмисник за неправомірну винагороду "впливав" на винесення необхідних замовникам судових рішень. Для легалізації отриманих коштів суддя через довірених та підставних осіб, зокрема, скуповував бізнес об’єкти та комерційну нерухомість на тимчасово окупованих терористами територіях Донеччини", - йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

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Співробітники СБ України задокументували, що комерційні структури, підконтрольні колишньому заступнику голови суду, регулярно сплачували податки та збори так званим офіційним відомствам терористів.

При цьому, в одному з приміщень, придбаних суддею у Донецьку, було розміщено підрозділ фейкового центробанку "ДНР".

"Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами проживання зловмисника, інших фігурантів справи та їхніх офісах правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, які можуть свідчити про причетність зловмисників до здійснення комерційних оборудок на території ОРДЛО і фінансування терористів", - зазначили у Службі.

Співробітники СБУ також вилучили понад 210 тисяч доларів США, більш ніж 11 тисяч євро та понад 230 тисяч гривень.

"За однією з адрес фігурантів справи оперативники спецслужби виявили й самого колишнього заступника голови Вищого Господарського суду", - додали у СБУ.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (Фінансування тероризму).

Джерела "Української правди" у відомстві повідомили, що йдеться про скандального суддю Артура Ємельянова.

4 червня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Артура Ємельянова від здійснення правосуддя. Його підозрюють у корупції й тиску на суддів.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру суддям Вищого господарського суду Ємельянову і Віктору Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У відомстві зазначили, що слідство має докази того, що ці особи у 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, досліджується близько 7 тис. випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання у діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарських судах всіх інстанцій.

Ємельянову було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.

12 січня 2017 року Вища рада юстиції на два місяці відсторонила Ємельянова від виконання обов’язків, термін якого збігав 12 березня.

3 березня 2017 року Ємельянов виграв позов про поновлення на посаді.

12 березня Вища рада правосуддя продовжила до 17 квітня 2017 року термін відсторонення Ємельянова від виконання обов’язків судді.