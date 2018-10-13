Піротехніки очистили 6 населених пунктів довкола арсеналу на Чернігівщині, де сталася пожежа

Рятувальники зазначили, що протягом дня відпрацювали 37 повідомлень про виявлення боєприпасів.

Після пожежі на складах боєприпасів неподалік міста Ічня на Чернігівщині піротехніки очистили вже 6 із 16 населених пунктів, розташованих довкола арсеналу.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, піротехніки очистили села Заудайка, Мала Дівиця, Обичів, Бурімка, Безбородьків, Шеловичі. Очищення 16-ти кілометрової зони триває.

Повідомляється, що упродовж минулої доби, 12 жовтня, на території арсеналу спостерігалася одиночна детонація боєприпасів.

Рятувальники зазначили, що протягом дня відпрацювали 37 повідомлень про виявлення боєприпасів. Загиблих та поранених, за даними ДСНС, немає.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня стало відомо про вибухи на території складу боєприпасів поблизу селища Дружба Ічнянського району Чернігівської області.

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Генеральний штаб ЗСУ заявив про відсутність постраждалих і поранених унаслідок вибухів на складі боєприпасів поблизу селища Дружба Чернігівської області.

СБУ назвала три версії пожежі на складі боєприпасів. Основна з них — вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи, друга — порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів і третя — навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів

Генпрокурор заявив, що після допиту військовослужбовців, які проходять свідками у справі щодо пожежі на складі боєприпасів на Чернігівщині, версія про можливу недбалість відпала.