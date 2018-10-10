Вибухи складів з боєприпасами біля Ічні: прокуратура відкинула версію про службову недбалість

Разом з тим, Луценко повідомив, що слідство паралельно вивчає недостатнє виконання своїх обов’язків чиновниками Генштабу щодо охорони складів з боєприпасами.

Після показань військовослужбовців щодо вибухів на складах з боєприпасами біля Ічні на Чернігівщині прокуратура відкинула версію про службову недбалість.

Як повідомив під час брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко, наразі основною версією слідства є диверсія.

У Харківській області ми демонстрували журналістам і дипломатичному корпусу літальний апарат, який прийшов з території Російської Федерації, і за версією слідства, яка підтверджується серйозними доказами, скинув спеціальні запалювальні пристрої на території військової бази. В Калинівці також виявлені докази диверсійної групи, в тому числі і сліди, які ведуть з лісу на територію погано охоронюваної бази, і слід повертається назад. Перша версія про недбалість у Чернігові відпала з вчорашнього дня після показань військовослужбовців. У нас є підстави говорити, що найбільш вірогідною версією також є диверсія”, - сказав генпрокурор.

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Він зазначив, що розслідування таких злочинів, як вибухи на складах з боєприпасами у військових частинах, є достатньо складним.

“Розслідування подібних злочинів є достатньо важким. До сьогоднішнього дня, наприклад, на території Калинівки не закінчено розмінування. А для завершення слідства закон вимагає від нас точного обліку майна, яке було втрачено або знищено. Тому тільки по цьому маленькому епізоду ви можете зрозуміти, чому так довго затягуються експертизи, які мають встановити суму збитків”, - заявив він.

Разом з тим, Луценко повідомив, що слідство паралельно вивчає недостатнє виконання своїх обов’язків чиновниками Генштабу щодо охорони складів з боєприпасами, а також щодо неналежних темпів перенесення боєприпасів у більш захищені умови.

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“Знищення військових баз є однією з цілей ворога. Тому я поділяю стурбованість громадськості про неналежний стан охорони цих баз, невідповідні темпи перенесення зброї у більш захищені умови. Хоча треба сказати, що чернігівська проблема була б набагато більшою, якби більшість боєзарядів не були перенесені під землю. І вони не зазнали шкоди, за попередньою інформацією. Вибухали тільки ті, що залишалися на поверхні. Всі підземні склади, за попередніми даними, є неушкоджені. Відтак, ще більше постає питання, чому не збільшуються темпи організації більш надійного зберігання боєзарядів. Тому слідство паралельно вивчає відповідність посадових осіб Міністерства оборони і Генерального штабу за невиконання цих завдань”, - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня почалися вибухи на складах боєприпасів біля Ічні на Чернігівщині, що спричинили пожежу. З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.

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Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту, від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району. Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. Уряд виділив 100 мільйонів гривень на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів. ДСНС планує до 15 грудня очистити від вибухонебезпечних предметів територію, прилеглу до арсеналу.

Довідка УНІАН. 23 березня 2017 року на військовому арсеналі поблизу Балаклії Харківської області сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Вибухами були пошкоджені десятки будівель. Одна жителька Балаклії під час вибухів загинула внаслідок падіння конструкцій будинку. Правоохоронці кваліфікували подію на арсеналі як диверсію. 26 вересня 2017 року пожежа та вибухи сталися на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області, постраждалих не було.