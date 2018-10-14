У Львові замість російського культурного центру відкрили Дім воїна (відео)

Будівлю, яку майже 30 років займав російський культурний центр, передали українським бійцям.

До Дня захисника України у Львові урочисто відкрили Дім воїна.

Як повідомляє «Радіо Свобода», Дім має стати спільним громадським простором для військових, які захищають Україну на сході або вже пройшли бойовий шлях.

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Будівлю, яку понад 27 років займав російський культурний центр, Львівська облрада, як власник майна, після ремонту приміщення передала українським бійцям.

В Домі експонується частина приватної мілітарної колекції львів’янина, майданівця, учасника бойових дій на Донбасі Володимира Правосудова. Серед експонатів - старовинна зброя часів Наполеона, Першої та Другої світової воєн. Пістолети, гармати, гвинтівки, шаблі, військова форма різних військових формувань.

Зазначається, що Дім воїна перебуватиме у комунальній власності. Протягом двох тижнів мають бути вирішені всі організаційні питання та призначено керівника.

У закладі будуть збільшувати експозицію, презентуватимуть книжки, фільми, виставки про бойові дії на Донбасі, тощо.

Нагадаємо, сьогодні відзначається День захисника України. Вибір дати для свята, 14 жовтня, був зумовлений історичною традицією вшанування українського війська на Покрову.

Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії та День українського козацтва.