Шварценеггер у Києві: Мережу наповнили фотожаби з "залізним Арні" в українській столиці

Актор вперше прибув до Києва в якості учасника на діловий форум.

Напередодні до Києва прибув легендарний актор, політик і бодібілдер Арнольд Шварценеггер.

Шварценеггер вперше відвідав Україну, щоб взяти участь у великому бізнес-форумі, гостя в аеропорту "Київ" ("Жуляни") зустрічав Віталій Кличко.

В мережі на цю подію відреагували саркастичними коментарями і фотожабами.

Про зустріч Кличка і Шварценеггера повідомила прес-служба київського мера. На його сторінці в Facebook також з'явилося відео, на якому знаменитий голлівудський актор і екс-губернатор штату Каліфорнія обіцяє повернутися в Київ, використовуючи культову фразу свого персонажа — Термінатора.

«Це мій перший візит в Київ, і я закохався у ваше місто. I'll be back! Hasta la vista, baby!», — пообіцяв Шварценеггер.

У мережі не змогли проігнорувати таку подію.

«Новини шоу-бізнесу. Київ відвідав Арнольд Шварценеггер, а окупований Донецьк — наркоманка Чичеріна. Як кажуть відчуйте різницю», — написав у Twitter користувач під ніком Фосфорна Горлівка.

«Приходить як то Арнольд Шварценеггер до Віталія Кличка і говорить: — Віталя, мені б помитися», «Шварценеггер направляється в Миколаївську область по історичним місцям Конана Варвара», — жартували інші користувачі.

В Мережі також припустили, що Шварценеггер прибув до Києва з майбутнього, щоб повернути киянам гарячу воду.

Крім того, в соцмережах з'явилися фотожаби з актором, якого дивує життя в українській столиці.

Як повідомляв УНІАН, в Україну «Залізний Арні» прилетів чартерним літаком з натовпом охорони. В аеропорту «Київ» (Жуляни) актора зустрів голова столиці Віталій Кличко. У Києві Арнольда Шварценеггерра всюди супроводжували охоронці.