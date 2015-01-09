Бійці "Азова" встановили прапор України на передовій в районі Гранітного

Про це повідомляється на сторінці "Азова" у соцмережі, де розміщено відповідне відео.

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"Відео зроблено на "Штольні" неподалік від села Гранітне. Саме там знаходиться наглядовий пост полку "Азов". Бійцям полку вдалося встановити прапор України прямо перед носом у бойовиків. Ті ж зняти його не можуть, бо це буде коштувати їм життя", - йдеться у коментарі до відео.

Такий подарунок"Азов" влаштував сепаратистам в новорічну ніч, наголошується в повідомленні.

Бійці інформують, що в районі села Гранітне тривають артилерійські обстріли.