Бійці "Азова" встановили прапор України на передовій в районі Гранітного
10:29, 09 січня 2015Суспільство
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Бійці батальйону спецпризначення "Азов" встановили прапор України на передовій в районі Гранітного.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці "Азова" у соцмережі, де розміщено відповідне відео.
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"Відео зроблено на "Штольні" неподалік від села Гранітне. Саме там знаходиться наглядовий пост полку "Азов". Бійцям полку вдалося встановити прапор України прямо перед носом у бойовиків. Ті ж зняти його не можуть, бо це буде коштувати їм життя", - йдеться у коментарі до відео.
Такий подарунок"Азов" влаштував сепаратистам в новорічну ніч, наголошується в повідомленні.
Бійці інформують, що в районі села Гранітне тривають артилерійські обстріли.
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