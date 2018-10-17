У Києві розгорівся скандал через мурал на станції метро (відео)

Роботи на "Осокорках" мають завершити до кінця листопада.

У Києві на станції метро "Осокорки" почали створювати масштабний малюнок.

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У рамках проекту "Більше, ніж Ми” вісім митців із різних куточків світу мають об'єднатися і творити спільно. За задумом, такий мурал нестиме ідею єдності та миру, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Однак настінне малярство на Осокорках уже обернулося скандалом. Адже виявилося, що мурал коштуватиме бюджету Києва аж 3,65 мільйона гривень.

Завершити малюнок обіцяють до 25 листопада, й художники сповнені усвідомлення високої мети.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові через знищення мурала відомого вуличного художника Гамлета Зіньківського розгорнулася "стріт-арт-війна".