У Києві розгорівся скандал через мурал на станції метро (відео)
11:22, 17 жовтня 2018Суспільство
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Роботи на "Осокорках" мають завершити до кінця листопада.
У Києві на станції метро "Осокорки" почали створення нового муралу
У Києві на станції метро "Осокорки" почали створювати масштабний малюнок.
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У рамках проекту "Більше, ніж Ми” вісім митців із різних куточків світу мають об'єднатися і творити спільно. За задумом, такий мурал нестиме ідею єдності та миру, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
Однак настінне малярство на Осокорках уже обернулося скандалом. Адже виявилося, що мурал коштуватиме бюджету Києва аж 3,65 мільйона гривень.
Завершити малюнок обіцяють до 25 листопада, й художники сповнені усвідомлення високої мети.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові через знищення мурала відомого вуличного художника Гамлета Зіньківського розгорнулася "стріт-арт-війна".
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