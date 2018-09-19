У Харкові розгорнулася "війна" через знищення муралу (відео)

"Битва художників" у Харкові, мабуть, закінчиться ще не скоро.

У Харкові через знищення мурала відомого вуличного художника Гамлета Зіньківського розгорнулася "стріт-арт-війна".

Невідомі захисники почали залишати свої написи на підтримку митця, а комунальники - їх зафарбовувати. Журналісти дізналися, хто нині виграє в мистецькому конфлікті.

Читайте також"Людина надихала своїм талантом": стала відома причина смерті відомого українського художника (фото)

Стіна одразу перетворилася на майданчик "стріт-арт-війни", вночі на ній залишають нові написи та малюнки, переважно - нецензурні. Вдень їх знову зафарбовують комунальники.

Автор муралу до стіни розбрату ще не приходив, оскільки зайнятий підготовкою до виставки. Каже, інцидент його засмутив, але резонансу довкола нього художник зрадів.

Раніше сам Гамлет Зіньківський розповів, що малюнок був створений у 2016 році. За його словами, сім'я із сусіднього будинку, чиї вікна виходили на малюнок, кілька разів висловлювала своє невдоволення ним.