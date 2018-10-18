Агентурна база неймовірно велика: журналісти розповіли про активну діяльність ГРУ в Україні

В районі українсько-російського кордону зараз діють кілька великих розвідувальних центрів ГРУ — у Білгороді, Новоросійську та в анексованому Криму.

Україна займає особливе місце на карті оперативних дій ГРУ.

Про це йдеться у матеріалі видання "Новое время".

Розслідувальницький центр Bellingcat відстежив причетність представника ГРУ генерал-полковника Миколи Ткачова до операції, в результаті якої російський зенітно-ракетний комплекс Бук в липні 2014-го збив рейс Малайзійських авіаліній.

Загинули всі 298 людей, що знаходилися на борту нещасливого Боїнга.

В районі українсько-російського кордону, за даними СБУ, зараз діють кілька великих розвідувальних центрів ГРУ — у Білгороді, Новоросійську та в анексованому Криму. Центри меншого розміру розкидані біля самого кордону.

Агентурна база ГРУ в Україні неймовірно велика, говорять джерела в СБУ.

"До 2013-2014 років Росія відвербувалась на десятки років вперед", — відзначає один із співбесідників редакції, причетний до контррозвідувальної роботи вітчизняної спецслужби.

За його даними, ГРУ масового вербувала військових пенсіонерів. Тим платять по $ 100-200 на місяць за інформацію про деталі українського оборонного замовлення, про позиції українських сил на Донбасі або про діяльність Укроборонпрому. Особливо цінний донощик обходиться росіянам в $ 500 в місяць.

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ГРУ навіть намагалася завербувати колишнього керівника Військово-морських сил України Сергія Гайдука, стверджує контррозвідник з СБУ. Родичі віце-адмірала мають паспорти РФ, і росіяни шантажували цим фактом українського військового: мовляв, у рідні будуть проблеми.

А в жовтні нинішнього року в Рівненській області засудили 22-річного жителя Вараша — колишнього Кузнецовська, міста атомників, — за спробу організації вибуху на Рівненській атомній електростанції. В СБУ стверджують, що за підривником стояла агентура ГРУ.

А ще російська розвідка багаторазово випробовувала в Україні дії підлеглих їй хакерських угруповань. Про це розповіли в Національному центрі кібербезпеки Великобританії.

У звіті, який надали британці, сказано, що сліди російської військової розвідки присутні в кібератаці, що сталася в жовтні 2017-го, — її цілями стали Київський метрополітен і Одеський аеропорт. З допомогою програми BadRabbit хакери зашифровували дані на жорстких дисках, і інформаційні системи компаній не могли нормально працювати.

Крім того, в британському центрі кібербезпеки вважають ГРУ відповідальною за впровадження в українську мережу вірусу Петя в червні минулого року. Вірус вплинув на діяльність цілого ряду онлайн-представництв ключових органів влади країни.