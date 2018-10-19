Геращенко запропонувала вести реєстр кримінальних справ по вбивствам на окупованих територіях

Депутат також хоче закликати міжнародних експертів проводити відповідні слідчі дії.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликає вести реєстр кримінальних справ по вбивствам на окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Вчора разом із Марією Іоновою ми отримали відповідь від Міністерства внутрішніх справ відносно того, що не була заведена кримінальна справа відносно вбивства громадянина України, який він не є, злочинця Захарченка. І не було заведено кримінальну справу так само відносно того, що Слідчий комітет Російської Федерації проводить якісь слідчі дії на території Донецька. Тому що це окупована територія", - зазначила Геращенко.

Крім того, вона наголосила на подіях у Керчі, де було вбито українських дітей.

"Прокуратура завела кримінальну справу по факту вбивства українських дітей. Я не можу зрозуміти, чому у нас не заводяться кримінальні справи з приводу підриву українських дітей на міні в окупованій Горлівці, з приводу усіх тих вбивств, які відбуваються на окупованих територіях", - підкреслила депутат.

Геращенко відзначила, що коли напередодні Державна Дума Росії "в якомусь брєду шизофренічному" робить "агресивні" заяви щодо того, що це начебто "на Україні кров вбитого ними ж Захарченка", то "нам немає що відповісти з цього приводу".

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Депутат наголосила, що окуповані Донецьк, Луганськ та Крим - це Україна.

"І ми зобов'язані піднімати і відкривати кримінальні справи з приводу кожного вбивства. Для того, щоб у нас був відповідний реєстр, для того, щоб потім ми з цим позивалися до міжнародних судів", - пояснила вона.

Крім того, підкреслила Геращенко, нині необхідно закликати міжнародних експертів, аби їм та українській владі надали доступ до окупованих територій для проведення відповідних слідчих дій.

"Хто вбив, хто робив ці злочини, хто підкладав цю вибухівку, хто міни кладе, на яких українські діти підриваються, хто ці коледжі там підриває", - додала вона.

Так, Геращенко закликала уряд спільно апелювати до міжнародних експертів з вимогою отримати доступ до кожного місця злочину, аби там працювали вони, а не слідчі РФ.

На це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також наголосив, що на українських територіях, в Криму і на Донбасі, слідство має проводитися Україною.

"Я не бачу тут нічого іншого, як тільки так, щоб накопичувати матеріал. Усе одно ці всі вбивці будуть нести за це відповідальність", - сказав він і додав, що міжнародний трибунал ще ніхто не скасовував.