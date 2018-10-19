Кров та осколки: опубліковано моторошне відео з коледжу в Керчі, де сталося масове вбивство
З'явилося відео огляду місця стрілянини та вибуху в Керченському політехнічному коледжі.
Його опублікував на своєму YouTube-каналі Слідчий комітет РФ. На кадрах показано роботу слідчих, видно розбиті шибки та пошкоджені двері.
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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.
За останніми даними, унаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.
Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.