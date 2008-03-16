Через крадіжку деталей сталося падіння трьох опор ЛЕП біля автотраси
10:18, 16 березня 2008Суспільство
774 0
Триває слідство
В Апостолівському районі Дніпропетровської області поруч з автотрасою Кіровоград-Запоріжжя (182 км), через крадіжку розтяжок на двох залізобетонних опорах високовольтної електролінії напругою 35 кВ, сталося падіння трьох опор. Внаслідок чого без електропостачання тимчасово залишилися 3 сільських населених пункти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, електропостачання населених пунктів відновлено за резервною схемою.
16 березня роботи з монтажу електричних опор, до яких залучено бригади обленерго, будуть продовжені.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter