Через крадіжку деталей сталося падіння трьох опор ЛЕП біля автотраси

В Апостолівському районі Дніпропетровської області поруч з автотрасою Кіровоград-Запоріжжя (182 км), через крадіжку розтяжок на двох залізобетонних опорах високовольтної електролінії напругою 35 кВ, сталося падіння трьох опор. Внаслідок чого без електропостачання тимчасово залишилися 3 сільських населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, електропостачання населених пунктів відновлено за резервною схемою.

16 березня роботи з монтажу електричних опор, до яких залучено бригади обленерго, будуть продовжені.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.